TMZ: Мелинда Гейтс не будет подавать на алименты после развода

Супруга основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда не будет получать супружеские алименты после расторжения брака. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на прошение о разводе Гейтсов.

Женщина отметила, что ей не требуется супружеские алименты после развода. В заявлении также указывается, что Мелинда назвала брак «фактически распавшимся» и подала прошение в суд о разводе.

Ранее сообщалось, что пара решила расторгнуть брак спустя 27 лет совместной жизни. Билл и Мелинда заявили, что «больше не видят возможностей расти вместе, как семейная пара».

Уильям Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, ранее Мелинда долгое время работала в Microsoft в отделе разработки мультимедийных продуктов компании. В браке они вырастили трех детей и основали благотворительный фонд, основной задачей которого является поддержка здравоохранения по всему мирую