Производитель рассказал о сшитом для Путина спортивном костюме

Глава группы компаний «Портновская мануфактура «Shishkin» Дмитрий Шишкин рассказал о спортивном костюме, сшитом для президента России Владимира Путина. Подробностями он поделился в интервью РИА «Новости».

«По размеру Владимиру Владимировичу сшили L - но по индивидуальным меркам, конечно», – заявил Шишкин.

По его словам, костюм был создан в базовом цвете коллекции Putin Team – черном, при этом в нем присутствовали серые, белые и красные акценты. Кроме того, костюм был сшит в России, он на 99% состоит из материалов российского происхождения.

«Большинство тканей были натуральными, либо на основе хлопка, либо на основе шерсти, но с деликатным добавлением синтетики для большей функциональности, износоустойчивости», – добавил глава группы компаний.

Шишкин предложил Путину сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team во время совещания у главы государства о ситуации в легкой промышленности, которое прошло в июне 2020 года.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о дубленке, в которой Путин был на отдыхе в тайге.