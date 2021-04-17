В Виндзорском замке начались похороны принца Филиппа

В Виндзорском замке начались похороны супруга королевы Великобритании Елизаветы II герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом пишет ТАСС.

В 14.27 (16.27 мск) начал играть военный оркестр. Катафалк подъехал к главному входу, за которым находятся государственные палаты. Катафалк сделан на основе джипа Land Rover Defender.

Недалеко от Верхнего двора расположена темно-зеленая повозка, ее запрягли двумя 13-летними пони английской породы фелл. Это символизирует любовь принца Филиппа к конному спорту.

Гроб переместят на кузов машины, после чего небольшая процессия проводит принца в последний путь. Пешком пройдут дети скончавшегося и его три внука. Замыкать процессию будет королева Елизавета II, она будет сидеть в автомобиле Bentley вместе с фрейлиной.

Ранее был обнародован список приглашенных на похороны принца Филиппа.

Кроме того, СМИ писали, что в британской королевской семье назрел конфликт из-за выбора одежды на похороны Филиппа.