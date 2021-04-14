Блогер Амиран Сардаров женился на внучке бывшего президента Узбекистана

Автор влога «Дневник хача» Амиран Сардаров женился на Мариам Тилляевой, внучке экс-президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источники.

Церемония бракосочетания состоялась в Лас-Вегасе, уточняет СМИ. На свадьбе присутствовали только близкие родственники и друзья пары. В качестве священника выступил темнокожий актер, загримированный под американского певца Элвиса Пресли.

Как пишет издание, Тилляева младше Сардарова примерно на 13 лет. Будущая жена блогера часто появлялась в его видеороликах, однако пара долгое время не подтверждала отношения, подчеркивает СМИ.

Сардаров переехал в США в 2020 году, а Тилляева живет в Соединенных Штатах около семи лет. Когда именно познакомились будущие супруги, неизвестно.

Издание напомнило, что в 2019 году Сардаров вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых звезд интернета по версии Forbes.