Принц Гарри вернется в США почти сразу после прощания с принцем Филиппом

Принц Гарри, который прибыл в Британию для участия в церемонии прощания со своим дедом, принцем Филиппом, вернется в США сразу после окончания мероприятия. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что на данный момент принц Гарри находится на карантине в королевской резиденции Фрогмор-коттедж, которая находится недалеко от Виндзорского замка.

Как отметил собеседник СМИ, он не планирует задерживаться надолго после похорон принца Филиппа, которые пройдут в субботу, 17 апреля.

По его словам, принц Гарри намерен как можно скорее вернуться к своей беременной жене Меган Маркл, которая вместе с их сыном Арчи находится в США. Его супруге врачи рекомендовали воздержаться от авиаперелетов в связи с положением.

9 апреля стало известно, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался в возрасте 99 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

Тогда источник из королевского окружения сообщал, что причиной госпитализации стал не коронавирус. Филипп и Елизавета одними из первых в Великобритании сделали прививки от коронавируса. За последнее время, начиная с 2017 года, герцог Эдинбургский несколько раз ложился в госпиталь из-за проблем с сердцем.

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского состоятся 17 апреля. Мероприятие пройдет в скромном масштабе в связи с пандемией коронавирусной инфекции, но при этом все пожелания принца, указанные при жизни, будут учтены.