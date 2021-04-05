Сын Байдена рассказал о своей борьбе с наркоманией и «выкуренном пармезане»

Сын президента США Джо Байдена Хантер признался, что курил пармезан вместо наркотиков. Об этом он рассказал в интервью CBS News.

Как рассказал сын главы Белого дома, который много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости, временами у него наблюдалась очень острая ломка. По словам Байдена-младшего, из-за этого он готов был употребить то, что даже отдаленно напоминало наркотик.

«Я, вероятно, выкурил больше пармезана, чем кто-либо, кого вы знаете», — пошутил он.

Сын американского лидера также рассказал, что однажды он на протяжении 13 дней не спал, а все это время курил крэк и пил водку.

Отмечается, что эта информация будет содержаться в мемуарах Хантера Байдена. В книге, которая поступит в продажу 6 апреля, он рассказал о своем пристрастии к алкоголю и наркотикам. По словам сына американского президента, на них он тратил деньги, которые получал от работы в правлении украинской газодобывающей компании Burisma.

Ранее Хантер Байден заявил, что к скандалу вокруг него и Burisma может быть причастна Россия.