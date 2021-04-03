Биограф принцессы Дианы заявил о лжи Меган Маркл во время интервью Опре

Биограф принцессы Дианы Эндрю Мортон раскрыл ложь, о которой заявила супруга принца Гарри Меган Маркл во время скандального интервью американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщает Daily Mail.

В данном случае речь идет о заявлениях Маркл о том, что у нее отбирали паспорт и водительские права во время пребывания в Британии, а также не выпускали из дворца.

По словам биографа принцессы Дианы, эта информация не соответствует действительности.

Он подчеркнул, что жена принца Гарри вела обычную жизнь во время нахождения рядом с королевской семьей. Мортон добавил, что она не раз была замечена с друзьями в ресторанах или выходящей из супермаркета рядом с Кенсингтонском дворцом, что также подтверждали его знакомые, ставшие личными свидетелями этого.

В 2020 году Меган Маркл и принц Гарри сложили с себя обязанности старших членов королевской семьи, однако принц Гарри остается шестым в очереди на британский престол.

Ранее стало известно, что королева Великобритании Елизавета II расстроилась из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл.