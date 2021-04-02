Супруга президента США Джилл Байден разыграла журналистов и сотрудников Белого дома 1 апреля. Об этом сообщил телеканал NBC.

Отмечается, что первая леди притворилась стюардессой во время перелета из Калифорнии в Вашингтон. Так, во время подачи еды жена американского лидера появилась перед пассажирами самолета в черном парике с бейджиком «Жасмин» и раздала желающим мороженое.

Репортеры отметили, что никто из них ни о чем не догадался. Вернувшись без парика, Байден воскликнула: «С первым апреля!» По данным телеканала, первой леди удалось одурачить даже своих помощников.

По данным NBC, Джилл Байден любит периодически устраивать розыгрыши. В то время, когда Джо Байден являлся вице-президентом в администрации бывшего американского лидера Барака Обамы, Джилл решила разыграть других пассажиров, спрятавшись на багажной полке.