Елизавета II впервые в 2021 году посетила очное мероприятие

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Королева Великобритании Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II первый раз в 2021 году посетила официальное мероприятие, которое проводилось в очном формате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Монарх посетила мемориал в местечке Раннимид (графство Суррей) на юго-востоке Англии, который был установлен в память о летчиках стран Содружества наций, погибших во время Второй мировой войны. В этот день отмечалось столетие с момента образования Военно-воздушных сил Австралии.

«Давненько я здесь не была», — сказала Елизавета II.

Мемориал находится недалеко от Виндзорского замка, где королева живет с ноября, когда в стране ввели строгий локдаун на фоне коронавируса.

8 марта в Великобритании были смягчены ограничительные меры — школам разрешили возобновить работу. Кроме того, жители страны могут встречаться группами, состоящими не более чем из шести человек или членов не более чем двух домохозяйств, а также заниматься спортом на улице.

В Великобритании коронавирусом заразились 4 355 867 человек, скончались 126 912 пациентов.