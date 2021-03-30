В каждой четвертой российской паре мужчины готовят наравне с женщинами

В России каждая четвертая российская пара (28%) разделяет поровну обязанности по приготовлению завтраков, обедов и ужинов. Об этом свидетельствует опрос, организованный сервисом SuperJob, результаты которого есть в распоряжении «Газеты.Ru».

При этом, согласно результатам, в более чем половине опрошенных семей традиционно поварские обязанности лежат на женщинах – 61%. Примерно в 7% случаев главными по кухне становятся мужчины.

Как заявляют составители опроса, мужчины нередко переоценивают свой вклад: 9% из них заявили, что постоянно готовят, при этом среди женщин такой ответ дала лишь каждая двадцатая – 5%.

Большинство опрошенных россиян – 47% – сошлись на том, что вкуснее готовят женщины. В то же время 16% убеждены, что мужчины с этим справляются лучше. В 30% семей сообщили, что в их семье и мужчина, и женщина готовят одинаково вкусно. Обычно такую оценку дают пары, в которых готовят оба партнера, в России их 48%.

В опросе принимали участие 2000 респондентов старше 18 лет, состоящие в браке или в отношениях.