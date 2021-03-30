Nike подала в суд из-за «дьявольских» кроссовок

Производитель спортивной одежды Nike подал в суд на компанию MSCHF, выпустившую «сатанинские кроссовки» с каплей человеческой крови, сообщает CNN.

Партия обуви в 666 экземпляров, выпущенная совместно с рэпером Lil Nas X под названием Satan Shoes («Сатанинская обувь») как утверждается, нарушает права на товарный знак Nike. Все 666 пар были распроданы 29 марта.

В иске компания прости навсегда запретить выпуск данной обуви и обвиняет MSCHF в том, что пользователи социальных сетей пригрозили бойкотом Nike.

Компания Nike оказалась в центре скандала после того, как рэпер Little Nas X объявил на выходных о выходе партии новых кроссовок – совместно с лейблом MSCHF он выпустил классические сникеры Nike Air Max '97 в «дьявольском» варианте с каплей крови в подошве. Nike заявила, что не имеет отношения к выходу партии кроссовок на сатанинскую тему.