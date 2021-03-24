Овчарки Байдена вернулись в Белый дом

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и его супруги Джилл вернулись в Белый дом. Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Джен Псаки, пишет рТАСС.

«Чемп и Мейджор находятся здесь, в Белом доме. Они воссоединились с семьей президента в Кэмп-Дэвиде на прошлых выходных и вернулись с ней в воскресенье», — сказала Псаки.

У Байдена и его жены есть две собаки: 13-летний Чемп и трехлетний Мейджор. Мэйджора взяли из приюта в 2018 году, Чемпа — купили в 2008 году у заводчика.

Обе собаки переехали в Белый дом, но вскоре Мейджор напал на одного из охранников. После этого собак выслали.