На фасаде палаццо во Флоренции появилась «Рана»

Французский художник-авангардист JR (настоящее имя скрывается) изобразил трещину на стене палаццо Строцци во Флоренции, в котором находится художественная галерея. Об этом сообщает The Art Newspaper.

Новая работа художника, выполненная на фасаде здания эпохи Ренессанса, получила название «Рана». Ее размер составил 28 метров.

Изображение создает вид разлома на здании, внутри которого можно увидеть некоторые экспонаты галереи, например картину «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли и «Весна», а также элементы интерьера палаццо.

Сою работу JR выполнил совместно с руководством галереи. Арт-объект призван напомнить людям, что искусство продолжает жить вне зависимости от закрытия музеев и выставок на фоне продолжающейся пандемии коронавируса нового типа.

Ранее в лондонской подземке появилась новая работа уличного художника Бэнкси, посвященная коронавирусу. Позднее инсталляция была удалена.