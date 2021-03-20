Нарисованный свиньей портрет принца Гарри продали за $3260

Свинья-художница из ЮАР по кличке Пигкассо (Pigcasso) нарисовала портрет британского принца Гарри, сообщает The Sun.

Портрет был создан за несколько минут. Как отмечается, 4-летняя свинья нарисовала уже сотни картин.

Покупателем картины стал житель Испании, который является большим поклонником работ Пигкассо. Портрет принца ему обошелся в £2350 (около $3260).

По словам хозяйки свиньи Джоанн Лефсон, все деньги от продажи полотен Пигкассо тратятся на животных с фермы.