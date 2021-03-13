Елизавета II рассказала о встрече с Юрием Гагариным в Лондоне в 1961 году

Королева Великобритании Елизавета II в рамках научного форума рассказала участникам конференции о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным (1934-1968) в Лондоне в июле 1961 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым [космонавтом], делал его особенно очаровательным», — поделилась британский монарх.

На вопрос о том, каким был Гагарин, королева ответила «русским». Она отметила, что у него было хорошее чувство юмора, которое заставляло смеяться участников той встречи.

Королева вспомнила, что космонавт не знал английского языка.

Юрий Гагарин посетил Великобританию 11 июля 1961 года, и пробыл там четыре дня. В рамках визита он встретился с несколькими британскими общественными и политическими деятелями, а также побывал на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II.