Петербургскую фотомодель заподозрили в избиении бабушки

В Петербурге фотомодель подозревается в избиении своей бабушки, которую госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

25-летняя девушка сообщила в ночь на 7 марта в полицию о том, что ее бабушка упала в доме на проспекте Науки и повредила глаз. Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Утром по подозрению в избиении отправленной в больницу пенсионерки была задержана ее внучка, ранее сообщившая о якобы падении пожилой женщины», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, задержанная является известной моделью.

В пресс-службе полиции в свою очередь заявили, что подозреваемая в избиении пенсионерки на проспекте Науки находилась в состоянии алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее сообщалось, что в Петербурге сиделку обвиняют в покушении на убийство блокадницы.