Елизавета II не стала подписывать заявление по интервью принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II отказалась подписывать «заранее подготовленное заявление» по интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской журналистке Опре Уинфри, сообщает The Times.

Официальные лица Бирмингемского дворца надеялись, что заявление, в котором подчеркивается любовь и забота королевской семьи о герцоге и герцогине Сассекских, позволит снизить напряженность после интервью.

По мнению издания, королева отказалась подписать заявление, так как ей «нужно больше времени, чтобы обдумать свой ответ».

Ранее на телеканале CBS вышло интервью герцога и герцогини Сассекских телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи. Впоследствии Уинфри уточнила, что слова Маркл о «расизме» в королевской семье не относились к Елизавете II и ее супругу принцу Филиппу.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.