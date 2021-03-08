Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала обрушением декораций интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом пишет РИА «Новости».

«Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии», — сказала Захарова.

По ее словам, британский истеблишмент сговорился с прессой, которая манипулирует общественным мнением.

До этого пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки выразила поддержку принцу Гарри и его супруге Меган Маркл.

Ранее на телеканале CBS появилось интервью герцога и герцогини Сассекских известной американской телеведущей Опре Уинфри. Меган Маркл заявила, что в Букингемском дворце были обеспокоены цветом кожи их сына Арчи.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.