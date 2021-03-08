В Британии раскритиковали слова Меган Маркл о «расизме» королевской семьи

Британский журналист Пирс Морган раскритиковал супругу принца Гарри Меган Маркл за слова о том, что в королевской семье беспокоились из-за цвета кожи ее сына. Об этом сообщает The Sun.

По его словам, герцог и герцогиня Сассекские в интервью американской журналистке Опре Уинфри попытались представить королевскую семью Великобритании как «кучку белых супрематистов».

«Я зол и меня тошнит от того, что я должен смотреть <...> Я не верю ни единому слову Меган Маркл», – заявил журналист.

Морган обвинил принца Гарри и его супругу в том, что они поливают грязью британскую монархию, в то время как супруг королевы Елизаветы II принц Филипп находится в больнице.

Во время интервью Опре Уинфри Меган Маркл рассказала, что во время ее беременности в Букингемском дворце велись «обсуждения» относительно цвета кожи ее сына Арчи и того, как это будет выглядеть в глазах общественности.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и получить финансовую независимость от Букингемского дворца.