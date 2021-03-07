Букингемский дворец считает, что принц Гарри и Маркл «объявили войну» королевской семье

В Букингемском дворце считают, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили королевской семье «войну», позволив себе резкие высказывания в ходе интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Sunday Times.

Источник из дворца отметил, что члены королевской семьи не намерены давать комментариев относительно содержания интервью и «с достоинством молчать».

При этом собеседник агентства не исключил возможность введения ответных действий в случае обвинений в адрес конкретных лиц.

«Если люди подвергнутся нападкам, то они открыто постоят за себя. Королевская семья может принять и выдержать такой удар, но не отдельные люди», — сказал источник.

Кроме того, собеседник обвинил Меган Маркл и принца Гарри в введении войны: «Королевская семья не ведет войны».

Он также подчеркнул, что Елизавета II не намерена смотреть интервью, которое будет показано по телеканалу CBS в 01.00 по лондонскому времени, однако намерена ознакомиться с его содержанием за завтраком.

Ранее стало известно, что CBS заплатит до $9 млн за интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл.