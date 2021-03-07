Одного из новых щенков корги Елизаветы II приобрели через онлайн-сервис

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Королева Великобритании Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
Global Look Press

Британская королева Елизавета II приобрела нового щенка корги на одном из популярных онлайн-сервисов для покупки питомцев. Об этом сообщает The Sun.

Заводчица, которая продавала щенка, не знала, что питомец отправится в Виндзорский замок, куда щенка отвез шофер на личном автомобиле.

Работник замка, забиравший собаку, сказал, что у него теперь будет «лучшая жизнь».

Нового питомца зовут Чарли, и он был приобретен за £2650.

Ранее в начале декабря 2020 года стало известно, что у королевы умер предпоследний пес Вулкан. При этом у монарха оставалась всего одна собака Кэнди. Однако в начале марта 2021 года стало известно, что у Елизаветы II появились два щенка корги.