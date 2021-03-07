Меган Маркл раскритиковали за ношение подарка саудовского принца
Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за ношение серег, подаренных наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом королеве Великобритании Елизавете II, сообщает Fox News.
Маркл появилась в подаренных серьгах на ряде официальных мероприятий, в том числе на на ужине во время королевского турне в октябре 2018 году. Ужин состоялся спустя несколько недель после убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, в причастности к которому США обвиняют Мухаммеда бен Салмана.
«Эти серьги были куплены на кровавые деньги и подарены убийцей», – заявил адвокат по делу об убийстве Майкл Эйснер.
По словам юристов Маркл, она не знала о причастности саудовского принца к убийству.
Ранее американская разведка в своем докладе заподозрила саудовского наследного принца в причастности к гибели Хашукджи. По данным разведывательных ведомств США, он лично одобрил убийство.
Влиятельный саудовский журналист исчез в Стамбуле 2 октября 2018 года. Генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста.
По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.
По решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.