Елизавета II лишится личных самолетов

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Королева Великобритании Елизавета II Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II
Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II лишится личных самолетов и будет пользоваться бортом премьер-министра. Об этом пишет издание Mail Online.

«Самолеты, которыми королевская семья пользовалась с 1980-х годов, со следующего года будут выведены из состава ВВС и королева впервые за время правления окажется без персонального самолета», — пишет издание.

Отмечается, что такое решение было принято из-за сокращения оборонных расходов. Королевскую семью обслуживают четыре региональных самолета BAE-146 и вертолет AW-109, который королева продолжит использовать.

Ранее стало известно, что супруг Елизаветы II перенес кардиологическую процедуру.