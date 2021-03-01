Супруг Елизаветы II принц Филипп переведен в другую больницу

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп переведен в другую больницу, сообщает Reuters со ссылкой на Букингемский дворец.

Герцог Эдинбургский был доставлен в больницу Святого Варфоломея для дальнейшего лечения и наблюдения.

«Герцог чувствует себя комфортно и реагирует на лечение, но, как ожидается, останется в больнице, по крайней мере, до конца недели», – рассказали во дворце.

17 февраля стало известно, что 99-летний принц Филипп был госпитализирован из-за недомогания. По заявлению Букингемского дворца, госпитализация была предпринята по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности.