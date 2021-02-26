Елизавета II призвала своих подданных привиться от COVID-19

Королева Британии Елизавета II обратилась к свои подданным с призывом пройти вакцинацию от коронавируса нового типа, последовав ее примеру. Об этом сообщает информационное агентство PA.

По ее словам, после вакцинации у человека появляется «чувство защищенности». Она добавила, что сделать прививку «совсем не больно» и «вполне безвредно».

«Полагаю, что для людей, которые никогда раньше не вакцинировались, это очевидно сложное решение, однако им следует думать не только о себе, но и о других», — подчеркнула Елизавета II.

Королева также указала на успешное проведение кампании по вакцинации от COVID-19.

Кроме того, она сравнила пандемию коронавируса с чумой и битвой, в которой участвует все население планеты. Елизавета II призвала людей сплотиться как во времена Второй мировой войны.

Ранее муж Елизаветы II принц Филипп был госпитализирован из-за недомогания. До этого супруги привились от коронавируса в январе 2021 года.