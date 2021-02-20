Принц Чарльз приехал в больницу к своему отцу герцогу Эдинбургскому Филиппу
Карина Казанцева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз приехал в лондонскую больницу к своему отцу герцогу Эдинбургскому Филиппу. Об этом пишет «Би-би-си».
Принц Чарльз приехал в больницу на сером электромобиле Tesla. На наследнике престола была медицинская маска.
Ранее сообщалось, что 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания. Отмечается, что госпитализация была предпринята по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности.
close