Принц Чарльз приехал в больницу к своему отцу герцогу Эдинбургскому Филиппу

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Принц Чарльз перед интронизацией императора Нарухито в Токио, 22 октября 2019 год Принц Чарльз перед интронизацией императора Нарухито в Токио, 22 октября 2019 год
Принц Чарльз перед интронизацией императора Нарухито в Токио, 22 октября 2019 год
POOL New/REUTERS

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз приехал в лондонскую больницу к своему отцу герцогу Эдинбургскому Филиппу. Об этом пишет «Би-би-си».

Принц Чарльз приехал в больницу на сером электромобиле Tesla. На наследнике престола была медицинская маска.

Ранее сообщалось, что 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания. Отмечается, что госпитализация была предпринята по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности.