Додон отпраздновал день рождения на Сахалине и Курилах
Анна Светлова
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Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов встретил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курилах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По словам политика, его и его семью пригласили российские друзья, которые подарили им «невероятное и незабываемое путешествие».
Додон отметил, что Сахалин и Курилы являются прекрасными местами для отдыха и медитаций.
Экс-президент добавил, что взял отпуск в связи с тем, что в политической жизни Молдавии появилась пауза.
В конце декабря прошлого года сообщалось, что экс-президент Молдавии Додон возглавил Партию социалистов.
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