Додон отпраздновал день рождения на Сахалине и Курилах

Бывший президент Молдавии и председатель Партии социалистов встретил свой 46-й день рождения на Сахалине и Курилах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам политика, его и его семью пригласили российские друзья, которые подарили им «невероятное и незабываемое путешествие».

Додон отметил, что Сахалин и Курилы являются прекрасными местами для отдыха и медитаций.

Экс-президент добавил, что взял отпуск в связи с тем, что в политической жизни Молдавии появилась пауза.

В конце декабря прошлого года сообщалось, что экс-президент Молдавии Додон возглавил Партию социалистов.