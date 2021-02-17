Джонсон пожелал выздоровления госпитализированному супругу Елизаветы II
Карина Казанцева
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пожелал выздоровления госпитализированному супругу королевы Великобритании Елизаветы II герцогу Эдинбургскому Филиппу. Об этом пишет The Independent.
«Премьер-министр шлет наилучшие пожелания герцогу Эдинбургскому, который проведет несколько дней в больнице», — приводятся слова официального представителя канцелярии главы кабмина.
Ранее сообщалось, что 99-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания. Отмечается, что пресс-служба была предпринята по совету лечащего врача в качестве меры предосторожности.
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