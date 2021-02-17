Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован
Полина Рутковская
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Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован из-за недомогания, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.
По заявлению пресс-службы, госпитализация 99-летнего Филиппа была предпринята по совету его лечащего врача в качестве меры предосторожности.
Предполагается, что герцог Эдинбургский проведет в больнице под наблюдением несколько дней.
В январе 2021 года стало известно, что Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский Филипп привились от коронавируса нового типа.
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