CМИ: принцесса Латифа находится в тюрьме

Принцессу Латифу, дочь эмира Дубая Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума держат в тюрьме. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на ее видеообращение.

Весной и летом 2019 года телеканал отправлял ей вопросы. Друзьям 35-летней принцессы удалось передать ей телефон. С разрешения Латифы была достигнута договоренность о публикации видео с ней. Однако летом 2020 года контакт с ней был утерян.

Нынешнее местонахождение члена королевской семьи Дубая неизвестно.

Sky News приводит видеозапись, на котором Латифа заявила, что ее заключили в тюрьму. По словам принцессы, она была заперта в королевской вилле, за ней следят вооруженные охранники. При этом на окнах были установлены решетки.

Латифа в ролике утверждает, что она является заложницей. Она также заявила, что хочет получить паспорт и иметь возможность свободно покидать ОАЭ.

Латифа пыталась сбежать из ОАЭ в феврале 2018 года, а затем исчезла после сообщений о ее поимке.