Британский суд Олд-Бейли осудил на 28 лет тюремного заключения мужчину по имени Сахайб Абу за планирование убийства принца Джорджа и других членов королевской семьи. Об этом пишет Sky News.

По данным суда, мужчина планировал террористический акт во время пандемии COVID-19. В частности, он хотел отравить мороженое, которое потом должен был съесть принц Джордж.

Абу был арестован 9 июля прошлого года. Ранее СМИ сообщали, что мужчина в социальных сетях общался с террористической группировкой и предлагал добавить яд в мороженое, которое поставляется детям в учебное заведение, где учится мальчик. Позднее задержанный признал свою вину.

До этого принц Джордж, кормящий мороженым свою собаку Лупо, рассердил защитников животных.