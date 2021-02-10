Принц Чарльз и его супруга привились от коронавируса

Британский принц Чарльз и его жена Камилла получили первые дозы вакцины от коронавируса. Об этом пишет Sky News.

Какую именно вакцину им вводили и где, не уточняется.

72-летний принц Уэльский и 73-летняя герцогиня Корнуолл относятся к четвертой приоритетной группе в очереди на вакцинацию из-за своего возраста.

В прошлом месяце от коронавируса привились Елизавета II и ее супруг принц Филипп герцог Эдинбургский.