Маркетолог объяснила отторжение россиянами бодипозитивной рекламы

Маркетолог Марика Кудинова рассказала, почему россияне негативно относятся к бодипозитивной рекламе.

По ее словам, русскоговорящий потребитель негативно воспринимает подобную рекламу из-за большого количества социальных требований к женщинам.

Кудинова отметила, что женщины из России, Белоруссии и Украины еще не привыкли к тому, что необязательно краситься перед выходом, чувствуя себя прекрасной внутри.

«У нас все-таки общество несколько стандартизирует и объективизирует женщин, поэтому когда мы видим женщин на обложках или бодипозитивную рекламу, у нас не всегда позитивный отклик. Мы не отождествляем себя с этой женщиной, мы не используем этот образ, что я тоже так могу», — объяснила специалист радиостанции «Говорит Москва».

Маркетолог выразила мнение, что западным женщинам проще ассоциироваться с «естественным» образом на фотографии, так как они делают выбор в пользу удобства.

Ранее стало известно, что в Британии блогерам запретили использовать ретушь в рекламе косметики, чтобы не вводить в заблуждение подписчиков.