Меркель рассказала о жизни без парикмахера из-за локдауна
Семён Сонный
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Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как обходится без парикмахера в условиях локдауна из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Ее слова приводит РИА «Новости».
Меркель поделилась, что укладывать волосы ей помогает ассистентка.
«В известной степени у меня есть поддержка ассистентки <...> То, что постепенно все больше седины, – с этим нужно жить», – отметила канцлер.
При этом она добавила, что «тоже обрадуется», когда парикмахерские смогут вернуться к работе.
В Германии ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, были продлены до 14 февраля.
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