Меркель рассказала о жизни без парикмахера из-за локдауна

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как обходится без парикмахера в условиях локдауна из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Ее слова приводит РИА «Новости».

Меркель поделилась, что укладывать волосы ей помогает ассистентка.

«В известной степени у меня есть поддержка ассистентки <...> То, что постепенно все больше седины, – с этим нужно жить», – отметила канцлер.

При этом она добавила, что «тоже обрадуется», когда парикмахерские смогут вернуться к работе.

В Германии ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, были продлены до 14 февраля.