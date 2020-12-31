Стало известно, где похоронят Пьера Кардена
Бернст Ю.
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Модельер Пьер Карден будет похоронен на кладбище Монмартр в Париже, пишет газета Le Figaro.
По данным издания, на церемонии прощания ожидается присутствие только близких родственников.
Дата похорон семьей не разглашается.
По информации источника, в конце января во французской столице пройдет поминальная месса.
Пьер Карден умер 29 декабря утром в возрасте 98 лет в больнице в пригороде Парижа.
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