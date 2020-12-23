Скончалась топ-модель Стелла Теннант

Британская топ-модель Стелла Теннант скончалась в возрасте 50 лет, написала газета The Guardian со ссылкой на ее семью.

«С величайшей печалью мы сообщаем о внезапной смерти Стеллы Теннант 22 декабря 2020 года. Стелла была чудесной женщиной и вдохновением для всех нас. Нам будет ее очень не хватать», — говорится в заявлении.

Родные модели попросили все уважительно отнестись к их частной жизни. Детали прощания будут объявлены позже.

Теннант родилась в семье потомственных аристократов и начала карьеру модели в 1990-х. Она считается музой известного модельера Карла Лагерфельда.