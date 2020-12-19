Отдыхавшая на Канарах блогерша умерла от анорексии в 24 года

Немецкая блогерша Йоси Мария умерла от анорексии во время отпуска на Канарах. Ей было 24 года, сообщает портал 20min.

Девушка полетела отдыхать на Канарские острова с подругой, но уже в полете у нее начались проблемы с кровообращением. Ночью ослабленная блогерша заснула на руках у подруги и не проснулась. Трагическая смерть шокировала ее поклонников, так как всего за несколько дней до смерти она заявляла, что не хочет стать одной из 10 человек, которые умирают от анорексии, не сумев победить ее.

«Мы до последнего восхищались тобой, глядя на твою борьбу с этой серьезной болезнью, и нам пришлось беспомощно наблюдать, как ты проиграла эту битву», — написала мать девушки под ее постом в Instagram.

Йоси Мария никогда не скрывала свою болезнь. Она рассказывала поклонникам о своем прогрессе в борьбе с анорексией и побуждала других рассказывать о своих проблемах.