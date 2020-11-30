Сергей Зверев размышляет о начале политической карьеры

Стилист Сергей Зверев заявил о намерении идти в политику. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Стилист отметил, что к нему поступает множество сообщений от пользователей с призывом к нему стать депутатом Госдумы от Бурятии.

По его словам, соответствующие предложения поступают к нему не только от жителей региона, но и от других россиян.

Зверев добавил, что после таких обращений он стал чаще задумываться о возможности участвовать в политической жизни России.

Кроме того, в интервью «Радио 1» стилист выразил благодарность своим поклонникам за такие слова.

«Сейчас я делаю выводы, и нахожусь на стадии принятия решения», — заключил Зверев.

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