Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл снялись обнаженными для обложки журнала

Российская модель Наталья Водянова снялась обнаженной для для глянцевого издания LOVE. Фотографии были опубликованы в Instagram издания.

Кроме того, в фотосессии приняли участие такие модели, как Наоми Кэмпбелл, Кристен Макменами , а также Лара Стоун и Дарья Вербова.

На всех кадрах женщины стоят в одинаковой позе с поднятыми руками с лентой, другой конец которой они держат правой ногой.

Авторами фотосессии стали фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.

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