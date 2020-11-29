Наталья Водянова и Наоми Кэмпбелл снялись обнаженными для обложки журнала
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Российская модель Наталья Водянова снялась обнаженной для для глянцевого издания LOVE. Фотографии были опубликованы в Instagram издания.
Кроме того, в фотосессии приняли участие такие модели, как Наоми Кэмпбелл, Кристен Макменами , а также Лара Стоун и Дарья Вербова.
На всех кадрах женщины стоят в одинаковой позе с поднятыми руками с лентой, другой конец которой они держат правой ногой.
Авторами фотосессии стали фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Откровенный бодипозитив: как Эшли Грэм показывает себя
— Девушка-рестлер снялась полуобнаженной с чемпионским поясом