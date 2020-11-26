Специальные антикоронавирусные перчатки создадут для Елизаветы II
Ника Пикекатлет
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Королева Великобритании Елизавета II получит специально созданные антикоронавирусные перчатки. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным СМИ, перчатки будут разработаны из придуманного в Швейцарии материала, который разрушает микробы и вирусы.
Разработкой аксессуара для королевы займется изготовитель перчаток монарха Корнелия Джеймс.
Ожидается, что перчатки не будут отличаться чем-то внешне и на ощупь от обычных.
Издание уточняет, что разработанная защитная модель будет представлена в хлопчатобумажном и шерстяном видах в Букингемском дворце.
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