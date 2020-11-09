Бразильская блогерша разбилась на мотоцикле, пытаясь сбежать от полиции

Популярная блогерша из Бразилии Аманда Матурана разбилась на мотоцикле во время попытки скрыться от полиции. Об этом сообщает Daily Star.

22-летняя девушка участвовала в нелегальных гонках на мотоциклах. Неизвестные вызвали полицию и Матурана попыталась скрыться.

Во время погони она потеряла управление над мотоциклом и разбилась. Она скончалась на месте от полученных травм головы, шеи и грудной клетки.

Матурана вела YouTube-канал о мотоциклах, у нее было 70 тыс. подписчиков.

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