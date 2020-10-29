Хлои Кардашьян заразилась коронавирусом

Хлои Кардашьян сообщила, что у нее выявили коронавирус, передает Associated Press.

«Пару дней было очень плохо», — рассказала одна из сестер Кардашьян. По ее словам, у нее были кашель, тряска, рвота, головные боли, а также приступы озноба и жара.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 44 млн заболевших, более 1,1 миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,5 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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