Автора книги о Меланье Трамп обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении
Ника Пикекатлет
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Министерство юстиции США обвинил автора книги о первой леди США Меланье Трамп Стефани Волкофф в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом сообщает Reuters.
Ведомство заявляет, что книга не была направлена на согласование в рамках установленного соглашения.
В связи с этим минюст потребовал взыскать с Волкофф полученные с продажи книг средства в пользу государства.
Ранее 1 сентября вышла книга «Меланья и я: Взлет и падение моей дружбы с Первой леди». В ней автор, которая выполняла роль представителя Трамп, рассказала о 15 годах их работы и дружбы.
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