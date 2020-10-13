Автора книги о Меланье Трамп обвиняют в нарушении соглашения о неразглашении

Министерство юстиции США обвинил автора книги о первой леди США Меланье Трамп Стефани Волкофф в нарушении соглашения о неразглашении. Об этом сообщает Reuters.

Ведомство заявляет, что книга не была направлена на согласование в рамках установленного соглашения.

В связи с этим минюст потребовал взыскать с Волкофф полученные с продажи книг средства в пользу государства.

Ранее 1 сентября вышла книга «Меланья и я: Взлет и падение моей дружбы с Первой леди». В ней автор, которая выполняла роль представителя Трамп, рассказала о 15 годах их работы и дружбы.

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