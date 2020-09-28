Принц Гарри и Меган Маркл не планируют участвовать в реалити-шоу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл не планируют становиться героями реалити-шоу сервиса Netflix, сообщает Sky News со ссылкой на представителя пары.

Герцог и герцогиня Сассекские «не принимают участия ни в каких реалити-шоу», заявил их представитель.

Ранее стало известно, что супружеская пара заключила контракт со стриминговым сервисом Netflix.

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