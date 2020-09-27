Ким Кардашьян назвала способ остановить эскалацию в Карабахе

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призвала своих подписчиков использовать созданную Армянским национальным комитетом Америки (АНКА) платформу для обращения к конгрессменам.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кардашьян отметила, что в сложившейся ситуации нужно требовать от американских властей обращения к Баку с требованием прекратить боевые действия. Кроме того, звезда уверена, что США должны прекратить оказывать Азербайджану военную помощь, используемую для нападений на Армению.

Также власти США должны потребовать от Турции прекращения поставок оружия и военных в Баку, подчеркнула Кардашьян.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Есть погибшие среди гражданских. По заявлению армянской стороны, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам». В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Азербайджан также ввел военное положение в ряде регионов и городов.

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