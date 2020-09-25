Принцесса Евгения станет мамой

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения и ее супруг Джек Бруксбэнк ожидают их первенца. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Ее королевское высочество принцесса Евгения и господин Джек Бруксбанк очень рады сообщить, что они ожидают появление ребенка в начале 2021 года», — говорится в анонсе.

Отмечается, что герцог и герцогиня Йоркские Эндрю и Сара (родители Евгении), королева и герцог Эдинбургский в восторге от этой новости.

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