Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Арно

Российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя миллиардера Антуана Арно. Об этом сообщает Tatler.

По данным издания роспись проходила в парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго.

Водянова рассказала о предстоящей свадьбе еще в феврале 2020 года, однако отметила, что получила предложение стать официальной женой еще год назад. Антуан Арно, который является одним из богатейших людей мира, и Водянова состоят в отношениях с 2011 года.

Ранее модель уже состояла в браке с английским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.

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