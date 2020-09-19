Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя Арно
Ника Пикекатлет
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Российская модель Наталья Водянова вышла замуж за французского предпринимателя миллиардера Антуана Арно. Об этом сообщает Tatler.
По данным издания роспись проходила в парижской мэрии, где присутствовал сам градоначальник Анн Идальго.
Водянова рассказала о предстоящей свадьбе еще в феврале 2020 года, однако отметила, что получила предложение стать официальной женой еще год назад. Антуан Арно, который является одним из богатейших людей мира, и Водянова состоят в отношениях с 2011 года.
Ранее модель уже состояла в браке с английским аристократом Джастином Тревором Беркли Портманом.
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