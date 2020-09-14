NYP: Наоми Кэмпбелл подала в суд на россиянина

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл в суд на бывшего бойфренда, российского миллиардера Владислава Доронина. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источники.

Как сообщалось, в феврале этого года она потребовала от олигарха вернуть ей вещи, которые все еще находятся в его владении.

Ранее стало известно, что Доронин обратился в суд с многомиллионном иском к Кэмпбелл. Предприниматель утверждает, что модель отказывается возвращать ему деньги, которые он когда-то занял ей. Также Доронин заявляет, что супермодель не отдает его собственность, оцененную им в $3 млн.

Российский бизнесмен был в отношениях с Кэмпбелл с 2008 по 2013 год.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянин подал иск на $3 млн к Наоми Кэмпбелл

— Наоми Кэмпбелл страдает от психической болезни

— Наоми Кэмпбелл — 50