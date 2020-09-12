Louis Vuitton выпустил защитные щиты для лица за $960, пишет LADbible.

Козырек крепится на эластичный ремешок с логотипом бренда с золотыми заклепками по бокам. Под прямыми солнечными лучами щит меняет цвет с прозрачного на темный.

LV Shield поступит в продажу в следующем месяце в ряд бутиков Louis Vuitton по всему миру.

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