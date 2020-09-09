Отреставрированный в августе Розовый сад Белого дома снова закрыт на ремонт

Розовый сад Белого дома, новый облик которого представила менее трех недель назад первая леди Соединенных Штатов Меланья Трамп, снова закрыли на ремонт. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По его данным, возобновление ремонта связано с проблемами с дренажем воды и «некоторыми сложностями в обновленной постройке». На территории сада также заменят дерн.

Розовый сад прилегает к Западному крылу Белого дома, в частности к Овальному кабинету, и служит площадкой для многих публичных мероприятий президента США.

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